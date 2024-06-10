حوكمة التمويل الإسلامي

البلاد – جدة

ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية – عضو منظمة التعاون الإسلامي-، برنامج الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الحوكمة والامتثال، خلال الفترة 10 – 13 يونيو الجاري، ضمن برامج المجلس العام المهنية عن بعد، بمشاركة عدد من منسوبي الدول الأعضاء في المجلس والخبراء وأصحاب المصلحة.

وأوضح المجلس العام أن البرنامج يناقش التعرف على أطر الحوكمة والامتثال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتواصل مع خبراء الصناعة في مجال الحوكمة والامتثال، إلى جانب استعراض نماذج الحوكمة المصرفية من خلال الاطلاع على عدد من أدلة الحوكمة في المصارف الإسلامية من مختلف الدول، وتناول وظيفة الامتثال وأهميتها وأثرها على متطلبات النجاح في العمليات الإسلامية.

وبيّن المجلس العام أن البرنامج يعمل على تميكن المشاركين من التعرف على أساسيات الحوكمة في القطاع المالي الإسلامي، ومناقشة الممارسات الحالية التي تسهم في تطوير التمويل الإسلامي المستدام من أجل فهم العلاقة بين الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.