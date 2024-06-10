حساب المواطن: 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يونيو

الرياض : البلاد

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 205 مليارات ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مشيرًا إلى أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالًا.

وبين أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.