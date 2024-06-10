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حساب المواطن: 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يونيو

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو الحجة / 1445 هـ      10 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

 وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 205 مليارات ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مشيرًا إلى أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالًا.

 وبين أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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