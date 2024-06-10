الرياضة القادسية يمدد عقد المدرب الإسباني جونزاليس

الدمام-البلاد

مدد القادسية تعاقده مع المدرب الاسباني ميشيل جونزاليس، لمدة موسم واحد ، ليستمر في قيادة الفريق فنياً للموسم المقبل.

وقاد المدرب الإسباني جونزاليس الفريق القدساوي، إلى العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تولي مسئولية القيادة الفنية للفريق خلفاً للمدرب الإنجليزي السابق روبي فاولر. وجاء التجديد مع المدرب لتحقيق الاستقرار الفني للفريق ، لاسيما في ظل النتائج الجيدة التي حققها الفريق القدساوي تحت قيادته. ويعتبر جونزاليس من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، حيث سبق له تدريب رايو فايكانو2005–2006،وريال مدريد كاستيا2006–2007، وخيتافي2009–2011،وإشبيلية2012–2013،وأولمبياكوس2013–2015،وأولمبيك مارسيليا2015–2016،ومالقا2017–2018،وأونيفرسيداد ناسيونال2019–2020،وخيتافي2021،وأولمبياكوس2022. وقاد جونزاليس القادسية في 26 مباراة حقق الفوز في 16 منها وتعادل في 5 مباريات وخسر مثلها.