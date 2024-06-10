“الصحة” تطلق خدمات مركز الاتصال “937” في موسم الحج

مكة المكرمة : البلاد

أكمل مركز اتصال الصحة “937” استعداداته لتقديم خدماته لضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1445هـ، وتشمل استقبال مكالمات ضيوف الرحمن، والرد على استفساراتهم واستشاراتهم الصحية، إضافةً إلى معالجة جميع الشكاوى والبلاغات عن الخدمات الصحية المقدمة للحجاج بطرق عاجلة وآنية، من خلال قنوات متعددة و 7 لغات.

وأشارت “الصحة” إلى أن الخدمات النوعية التي يقدمها مركز الاتصال “937” لحجاج بيت الله الحرام تشمل الرصد ومتابعة الطلبات أو البلاغات الواردة من قبل ضيوف الرحمن ومعالجتها كتذكرة عاجلة، إلى جانب الاستجابة الفورية للاستفسارات والاستشارات الطبية الواردة للمركز، وتقديم خدمة البحث عن الحجاج المفقودين والمنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة.

وأفادت أن مركز اتصال “937” يوفر مترجمين للغات الأكثر شيوعاً في موسم الحج، وتشمل الإنجليزية، والأوردو، والفرنسية، والإندونيسية، والتركية، والفارسية، عبر قنوات الاتصال الهاتفي، منصة X، البريد الإلكتروني، إضافة إلى تطبيق الواتساب.

وأوضحت أن مركز اتصال “937” يُدار من قبل كفاءات إدارية واختصاصيين واستشاريين يعملون على مدار الساعة، لاستقبال مكالمات الحجاج وتوفير الردود السريعة على استفساراتهم من داخل المملكة وخارجها، والاستجابة على احتياجاتهم الصحية الأولية، وفق آلية تضمن توفير الخدمة لأكبر عدد ممكن من حجاج بيت الله الحرام.

وتشمل مهام مركز الاتصال “937” رفع تقارير تحليلية لحظية ودورية للقيادات الصحية لتسهيل ودعم اتخاذ القرار.