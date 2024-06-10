«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض (البناء- أفريقيا)

البلاد – الرياض

اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” مشاركتها في معرض البناء- أفريقيا 2024م في كينيا ، وضم جناحها أكثر من 19 شركة وطنية متخصصة في قطاع البناء والتشييد تحت هوية “صناعة سعودية”؛ حيث استعرضت الشركات منتجاتها المنافسة في معرضٍ يعد أحد أهم المعارض الأفريقية المتخصصة في هذا القطاع.

وقد حقّق جناح “صناعة سعودية” المشارك في المعرض نتائج مُبهرة، تجلّت بالزخم الإعلامي والحضور المميّز الذي يدل على الصورة الإيجابية للصادرات السعودية لدى المستهلك الأفريقي.

وبحسب “واس” ، شهدت المشاركة توقيع عددٍ من الاتفاقيات التصديرية بين الشركات الوطنية ونظيراتها من الشركات الأفريقية والعالمية. في حين لاقت الحملة الترويجية المصاحبة رواجًا واسعًا في الدول الأفريقية، مما يؤكد عمق البعد الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية الذي يتجلّى بأواصر العلاقات التجارية والاقتصادية والتاريخية.

يشار إلى أن مشاركة “الصادرات السعودية” في هذا المعرض تجسّد مكانة القارة الأفريقية بصفتها محطة تصديرية مهمة، حيث تجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية لقارة أفريقيا أكثر من 132 مليار ريال سعودي خلال الفترة (2019-2023م). كما تؤكد المشاركة حرص “الصادرات السعودية” على تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الأفريقية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.​