الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى

الرياض : البلاد

أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1445هـ، في إداراتها بمناطق المملكة، وذلك حرصاً على خدمة المستفيدين في الحالات الطارئة.

وأكدت “الجوازات” جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) بعد حجز موعد إلكتروني للمراجعة.

وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 16:00 حتى الساعة 21:00 من يوم الثلاثاء 5/ 12/ 1445هـ، حتى نهاية دوام يوم السبت 9/ 12/ 1445هـ، وشعبتي جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة من الساعة 14:00 حتى الساعة 22:00 حتى نهاية دوام يوم الجمعة 8/ 12/ 1445هـ.

وبينت أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 حتى الساعة 14:30.

ونوهت المديرية العامة للجوازات إلى الاستفادة من خدمة تواصل، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.