استمرار وصول “ضيوف خادم الحرمين” .. الحجاج يشيدون بمواقف القيادة وجهود المملكة

البلاد – مكة المكرمة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه الوزارة، تنفيذاً للأمر السامي الكريم باستضافة 2322 حاجاً وحاجة من أكثر من 88 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة ، 460 حاجاً وحاجة من 47 دولة حول العالم؛ ليصل إجمالي ما تم استقبالهم حتى الآن 494 حاجاً وحاجة من 51 دولة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي قدمتها الوزارة للضيوف كي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.



وقال عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إن الدعوة التي تلقوها لأداء فريضة الحج مع جموع المسلمين في حج هذا العام هي خير دليل على عناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين، وهو امتداد للاهتمام الكبير من قيادة المملكة -حفظهم الله- لعموم المسلمين وتوفير خدمات جليلة لراحة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم وهي جهود ملموسة ذات تاريخ مشرّف.

وأكدوا أن كرم المملكة المملكة كان وما زال يذلل كل العقبات للمسلمين ليؤدوا المناسك بيسر وطمأنينة ، وتواصل دورها الرائد في خدمة الأمة ، سائلين الله بأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يثيبهم الجنة على ما يقدمون لقاصدي الحرمين الشريفين, مثمنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية بصورة متميزة.