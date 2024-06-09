2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل 2024م

الرياض : البلاد

واصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة تحقيق مستويات قياسية تُعد الأعلى تاريخياً بنهاية شهر أبريل 2024م ليبلغ نحو 2,683,363 مليون ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 11%، بزيادة بلغت نحو 265,397 مليار ريال، مقارنة بـ 2,417,965 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام السابق ، وذلك حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أبريل 2024.

كما سجل حجم الائتمان المصرفي ارتفاعاً شهرياً بنسبة تُقدر بـ 0.6%، مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 15,283 مليار ريال.

وقد شهد الائتمان المصرفي أعلى زيادة شهرية في شهر يناير 2024 بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال، مقارنة بمستوى 2,583,698 مليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023.

وتوزع حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، ليصبح داعماً ومعززاً في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهماً لبلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسجل حجم الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.4% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1,297,889 مليون ريال بنهاية شهر أبريل 2024م، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 8% مقارنة بـ 1,199,618 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 98 مليار ريال.

كما بلغ حجم الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.2%، بقيمة بلغت نحو 972,173 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.2% مقارنة بـ 890,396 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 81 مليار ريال.

فيما حقق حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15.4%، بقيمة بلغت نحو 413,301 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 26% مقارنة بـ 327,951 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 85 مليار ريال.