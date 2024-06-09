وزير الخارجية يصل قطر للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون الخليجي

البلاد : متابعات

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ (160) لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماعين الوزاريين المشتركين بين مجلس التعاون مع كلٍّ من الجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية.

وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم محمد البديوي.