متابعات

وزير الخارجية يصل قطر للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون الخليجي

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1445 هـ       9 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ (160) لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماعين الوزاريين المشتركين بين مجلس التعاون مع كلٍّ من الجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية.

وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم محمد البديوي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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