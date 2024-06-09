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وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1445 هـ       9 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (5) مقيمين و(13) مواطنًا، لنقلهم (103) مخالفين، وذلك يوم 2/ 12/ 1445 هـ الموافق 8/ 6/ 2024 م.

 وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (17) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.

 ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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