مناقشة الأمراض والتحديات الشائعة في موسم الحج

البلاد ــ مكة المكرمة

ينظم تجمع مكة المكرمة الصحي خلال الفترة من 2-3 ذي الحجة المقبل، مؤتمر الحج 1445هـ لمناقشة الأمراض والتحديات الأكثر شيوعًا في موسم الحج” ، علاوة على تنظيم معرضٍ مصاحب تحت شعار “رؤى وطنية.. لرعاية عالمية الأثر”, بحضور وكيل وزارة الصحة للصحة العامة رئيس لجان الحج التحضرية الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار, وذلك بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة.

وأوضح التجمع, أن المؤتمر يهدف إلى إبراز جهود المملكة في إدارة موسم الحج حيث يركز المؤتمر الذي يمتد على مدى يومين على استعراض الجهود المبذولة من وزارة الصحة وتجمع مكة المكرمة الصحي واستعراض أوجه التعاون مع جميع الجهات المشاركة في إنجاح موسم حج هذا العام.

وأبان أن المؤتمر يسعى لإبراز الإنجازات والجهود والخدمات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن، والزيادة المعرفية للممارسين الصحيين المشاركين بموسم الحج، من خلال توفير منصة لمناقشة الوقاية والتشخيص والعلاج من الأمراض الأكثر شيوعاً التي تؤثر على ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع التعاون بين تجمع مكة الصحي وجميع الجهات المساهمة في إنجاح موسم الحج، مشيرًا إلى أن أنشطة المؤتمر تتضمن جلسة حوارية للخدمات المقدمة في موسم حج 1445هـ، واستعراض الأمراض الشائعة في الحج.

وأفاد أنه يتوقع أن يحقق المؤتمر نتائج مرضية في إبراز جهود وزارة الصحة وتجمع مكة المكرمة الصحي في إدارة حج عام 1445 هـ، وكذلك إيجاد فهم شامل للتحديات والحلول الصحية المرتبطة بالحج، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة في إدارة الصحة خلال الحج، علاوة على تحسين المعرفة والمهارات بين الممارسين الصحيين المشاركين في المؤتمر، وتطوير خريطة طريق للمبادرات الصحية المستقبلية، وفقاً لرؤية السعودية 2030.