لقاءات الجوف تعزز ريادة الأعمال

البلاد – سكاكا

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، انطلقت خامس لقاءات “شبة شغف الجوف” بحضور أهالي المنطقة، من رجال أعمال، ومستثمرين، ومثقفين، وإعلاميين، ورواد ورائدات أعمال ، وتهدف إلى: زيادة الحراك الاقتصادي والريادي بالمنطقة، والارتقاء، وتمكين رواد ورائدات الأعمال، من خلال فضاءات شبة شغف الجوف.

وافتتح اللقاء بكلمة للمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة، المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني، أكد فيها حرص سمو أمير المنطقة على تهيئة البيئة الممكنة في المجالات التنموية كافة، والاستفادة من تجارب النماذج الريادية، مرحبّاً بضيف اللقاء، رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله السبيعي .

وقدّم ضيف اللقاء شكره لسمو أمير منطقة الجوف على مثل هذه اللقاءات النوعية التي ينبغي استثمارها، من خلال استقطاب رجال أعمال، والتحدث بقصصهم وأعمالهم، معرباً عن سعادته بوجوده بين أهالي منطقة الجوف، أهل السماحة والكرم ، متطرقاً عن رؤية المملكة 2030م، وأهميتها في دعم الاستثمار الاقتصادي بالمملكة أجمع من خلال رسم الخطوات الريادية وتقديم التسهيلات للراغبين في الاستثمار.

وعدّ منطقة الجوف نموذجاً مميزاً على مستوى المملكة، من حيث موقعها الإستراتيجي المميز، وما تزخر به من تنوع الخيرات التي ينبغي لأبناء المنطقة استثمارها، مثمنا دعم سمو أمير المنطقة للمبادرات وتمكينها لتصبح واقعًا ملموسًا للنهوض بالمنطقة والوطن، لتحقيق رؤية المملكة 2030م.