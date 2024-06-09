رصد 399 مخالفة على منشآت العمالة الموسمية بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

نفّذت الفرق الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة 11004 جولات رقابية على قطاعات العمل والمنشآت في المواقع كافة التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، خلال موسم حج هذا العام.

وأسفرت الجولات التي تم تنفيذها خلال موسم الحج هذا العام عن توجيه 1506 إنذارات للمنشآت في قطاع العمل، إضافة إلى تحرير 399 مخالفة لاشتراطات ومعايير تشغيل العمالة الموسمية، وجودة الأعمال المقدمة، كما تم مباشرة 455 بلاغاً، وتنفيذ 75 زيارة للمنشآت المشغلة للعمالة الموسمية، من خلال فرق العمل التي تضم 35 مراقباً في منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكذلك 18 مراقباً ميدانياً، لتنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت من خلال 10 فرق تتولى أعمال الرقابة والتفتيش، ومتابعة وصول العمالة الموسمية، ونظامية تشغيلها خلال موسم الحج، وتنفيذ الزيارات على المنشآت المشغلة للعمالة الموسمية.

وشملت أعمال فرع الوزارة متابعة دخول العمالة الموسمية العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ورصد الفرق الرقابية للتفتيش الميداني للمخالفات على مدار الساعة، والتحقق من سلامة إجراءات العمالة عبر منفذ الدخول بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، إضافة إلى مباشرة بلاغات مخالفات سوق العمل لضمان جودة سير الخدمات المقدمة من قبل المنشآت والامتثال التام لأنظمة الوزارة.