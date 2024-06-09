رئيس اتحاد البوتشيا يتوج نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة بكأس الاتحاد 2024

البلاد- جدة

توج رئيس الاتحاد السعودي للبوتشيا أ. محسن آل سماعيل نادي المدينة المنورة بكأس بطولة الاتحاد للبوتشيا للموسم الرياضي 2024 ، واحتل نادي الأحساء المركز الثاني بينما جاء نادي الشرقية في المركز الثالث وذلك من خلال النتائج التي حققتها الأندية في البطولة التي أقيمت في الفترة (6-8) يونيو على صالة وزارة الرياضة بالدمام .

وجاءت النتائج على النحو التالي :

اناث BC1

المركز الأول : اللاعبة إيمان الحميدي نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة .

اناث BC2

المركز الأول: اللاعبة رندة التركساني نادي جدة لذوي الإعاقة .

المركز الثاني : اللاعبة سلطانة العنزي نادي حائل لذوي الإعاقة .

‏إناث BC3

‏المركز الأول : رحاب المجبل نادي الأحساء

‏المركز الثاني : أفنان السعد نادي المدينة المنورة

‏المركز الثالث : سارة المنيعي جمعية إيفاء

‏ذكور BC1

‏المركز الأول : عبدالعزيز الزهراني نادي مكة المكرمة .

‏المركز الثاني :عبدالعزيز ناصر نادي الطائف .

‏المركز الثالث : محمد اليامي جمعية إيفاء .

‏ذكور BC2

‏المركز الأول : فوزي حسن نادي الشرقية .

‏المركز الثاني : أحمد كدادي – نادي الأحساء .

‏المركز الثالث : محمد الزهراني نادي الرياض .

‏ ذكور BC3

‏المركز الأول : زياد الجهني نادي المدينة المنورة .

‏المركز الثاني : سليمان الرتيق نادي الرياض .

‏المركز الثالث :محمد المزعل نادي الأحساء.

ذكور BC4

المركز الأول : اللاعب تركي البلوي نادي تبوك لذوي الإعاقة .

وشارك في هذه البطولة 61 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 ناديا وجمعية .

وذكر رئيس الاتحاد أ. محسن آل سماعيل أن البطولة حققت التطلعات المرجوة منها ،كما تم جلب مصنفين على مستوى عال من اوروبا لتصنيف عدد من اللاعبين في الأندية والجمعيات خلال البطولة.

وأشار آل سماعيل إلى أنه من ضمن الفائزين بالبطولة لاعبون جدد في تصنيف BC2 ،بالإضافة للاعبين BC4 الذين كانوا ينقصون في المملكة، كما تم دمج الجمعيات مع الأندية في هذه البطولة وهذا ما تحقق حيث نافست جمعية إيفا رغم أنها المشاركة الأولى لها.

وأكد أن الاتحاد السعودي للبوتشيا يسعى جاهداً لتطوير اللعبة ،كما حث الأندية على الإستمرار بالعمل والاهتمام بمستوى اللاعبين وتقديم أفضل مالديهم لتحقيق نتائج مميزة ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.