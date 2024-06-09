الرياض : واس

أعلن “الرياض الخضراء” بدء أعمال تنفيذ ثلاث حدائق كبرى في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز ٥٥٠ ألف متر مربع، وذلك في حي المونسية وحي الرمال وحي القادسية، لرفع مستوى جودة الحياة وإتاحة أماكن ترويحيّة لسكان وزوّار المدينة ورفع معدل الفرد من المساحات الخضراء ١٦ ضعفاً عمّا هو عليه الآن وتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالمياً.

ويعد “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ويسهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وهو زراعة ١٠ مليارات شجرة داخل المملكة، حيث يستهدف زراعة ٧,٥ ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى ٩٪ من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من ١,٧ متر مربع إلى ٢٨ متر مربع والمساهمة في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء بتقليل التلوث والغبار.

وتتميز تصاميم الحدائق الثلاث الكبرى التي تقع في شرق مدينة الرياض بدمج وربط طبيعة وادي السّلي معها والذي يمتد مروراً بشرقها، بالإضافة إلى ارتباطها بالمسار الرياضي عبر ممرات مشاة مشجرة.

وتمثل نسبة المساحات الخضراء ٦٥٪ من مساحة الحدائق، حيث سيتم زراعة أكثر من ٥٨٥ ألف شجرة وشجيرة فيها، وتتضمن الحدائق مسارات للمشي بأطوال ١٨ كم ومسارات للجري بطول ٨ كم ومسارات للدراجات الهوائية بطوال ٨,٥ كم، و٢٢ منطقة ألعاب للأطفال تمنحهم تجربة تعليمية بطرق مبتكرة لتعزيز الوعي البيئي لديهم.

كما تضم الحدائق مدرجات خضراء وساحات ومسارح مفتوحة للفعاليات والمهرجانات، ومرافق رياضية تخدم مختلف الفئات العمرية ومسطحات مائية ستؤثر إيجابياً على البيئة المحيطة.

مما يذكر أن الرياض الخضراء يعمل على تنفيذ حدائق كبرى في مواقع متفرقة على مستوى المدينة، وتشجير الأحياء السكنية، وتنفيذ حدائق الأحياء، وتشجير الشوارع الداخلية وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير المساجد والمدارس، وتشجير مواقف السيارات، وكذلك تشجير الأودية وروافدها، والطرق والميادين الرئيسية والمباني الحكومية والعامة كالوزارات والهيئات والجامعات والمراكز الثقافية، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات مياه للرّي بمجموع أطوال ١,٣٥٠ كم على مستوى المدينة كما تعمل مشاتل الرياض الخضراء على إنتاج ٣ ملايين شجرة وشجيرة ومغطيات تربة سنوياً لتوفير احتياجات التشجير اللازمة.