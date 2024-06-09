المملكة تفوز بعضوية المجلس الاقتصادي

البلاد – الرياض

فازت المملكة العربية السعودية بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة من 2025 إلى 2027م. ويعمل المجلس الذي يضم 54 دولة، ومقره مدينة نيويورك ، على تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً.

وتهدف المملكة من خلال عضويتها بالمجلس إلى التمكين الاجتماعي عبر إتاحة الفرص للجميع، والتخفيف من آثار تغير المناخ والمخاطر، والتحول الرقمي الدولي لتعزيز نوعية الحياة، والتقدم في أهداف التنمية المستدامة.