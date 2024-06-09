الإحصاء: 3.4٪ نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2024

الرياض : البلاد

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2024م، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 1.7% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م؛ متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 11.2%.

وحقَّقت كلٌّ من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.4%، و2.0% على التوالي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الأول من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته (1.4%) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م.

يذكر أن الأنشطة غير النفطية واصلت تحقيق النمو والمساهمة بما نسبته 50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصادٍ مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويُعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية.