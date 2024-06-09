الإقتصاد

الإحصاء: 3.4٪ نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2024

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1445 هـ       9 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2024م، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 1.7% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م؛ متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 11.2%.

 وحقَّقت كلٌّ من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.4%، و2.0% على التوالي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الأول من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته (1.4%) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م.

 يذكر أن الأنشطة غير النفطية واصلت تحقيق النمو والمساهمة بما نسبته 50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصادٍ مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويُعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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