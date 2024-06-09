الأمريكي غورست يتوّج بلقب بطولة العالم للبلياردو (9كرات) بنسختها الأولى في المملكة

البلاد- جدة
اختُتمت أمسية السبت منافسات بطولة العالم للبلياردو (9كرات) التي استضافتها المملكة لأول مرة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9كرات).
وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، الأمريكي فيدور غورست بلقب البطولة، بعد فوزه على الألباني إيكلينت كاسي في المباراة النهائية بنتيجة (15-14) في مباراة ماراثونية، ووسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، ليحقق لقب النسخة الـ(33) في تاريخ البطولة، ويصبح أول اللاعبين العالميين اعتلاءً لمنصة التتويج على أرض المملكة، التي ستستضيف (9) نسخ مقبلة من الحدث الكبير.
وكانت منافسات اليوم الأخير قد انطلقت بإقامة دور الأربعة، حيث كسب الألباني إيكلينت كاسي نظيره الفيليبيني يوهان شوا، فيما تجاوز الأمريكي فيدور غورست منافسه البولندي فوجيتش سيفتشوك، ليصل للنهائي ويحقق اللقب، ويزيح الإسباني فرانسيسكو سانشيز رويز من صدارة التصنيف العالمي للاعبي البلياردو.
كما شهد الحفل الختامي للبطولة، تكريم الألباني إيكلينت كاسي بجائزة المركز الثاني في بطولة العالم للبلياردو (9كرات)، وكذلك تتويج الألماني فيليكس فوغل بلقب بطولة السعودية لناشئي البلياردو التي تقام لأول مرة.
من جهته، عبر الأمريكي فيدور غورست عن فرحته الغامرة بالتتويج بلقب البطولة، وقال:” لا أستطيع وصف شعوري بالفوز ببطولة العالم للبلياردو هنا في المملكة العربية السعودية، لقد كانت الأجواء رائعة، والمشجعون قدموا دعمًا لا يوصف، والتنظيم كان مذهلاً بكل المقاييس، بلا شك كانت تجربة استثنائية لن أنساها من خلال ما وجدناه من حفاوة وحسن استقبال طيلة مدة تواجدنا هنا، وبالتأكيد سأعود مجددًا”.
وأضاف:” أفضل لاعبي العالم شاركوا في هذه النسخة الرائعة، والمنافسة كانت قوية للغاية، أنا فخورٌ جدًا بهذا الإنجاز وبقدرتي على تحمّل الضغوطات والمحافظة على تركيزي من المباراة الأولى وحتّى الكرة الأخيرة في البطولة”.
وشكّلت هذه البطولة فرصة كبيرة للنجوم السعوديين والعرب في رياضة البلياردو للتنافس مع أفضل لاعبي العالم، حيث شهد الحدث تقديم اللاعبين السعوديين لمستويات جيدة، واكتسبوا خبرة كبيرة من خلال احتكاكهم بأمهر اللاعبين، مما يزيد من فرص تسجيلهم لنتائج أفضل في البطولات المقبلة.
ويأتي نجاح المملكة في تنظيم هذه البطولة، تجسيدًا لثقة العالم بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها، من خلال تنظيم مختلف المحافل الرياضية خلال السنوات الماضية، بإشراف مباشر من وزارة الرياضة، وفق مستهدفات رياضية شاملة، حملتها رؤية السعودية 2030 نحو بناء قطاع رياضي فعّال، والمساهمة في صناعة أجيال من اللاعبين الأبطال في مختلف الألعاب.