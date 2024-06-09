الأخضر يرفع استعداده لمواجهة الأردن.. ومانشيني يستبعد تمبكتي

الرياض- هاني البشر
واصل المنتخب الوطني أمس السبت تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة “الرياض”، استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على” ملاعب أكاديمية مهد” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب “مختار علي” في التدريبات الجماعية لتعرضه لنزلة معوية، فيما استبعد المدير الفني ” مانشيني، اللاعب “حسان التمبكتي” لعدم تعافيه من الإصابة، وحاجته لبرنامج علاجي.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم الأحد بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة السابعة مساءً.