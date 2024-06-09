“أرشدني”.. آليات ذكية لإرشاد حافلات الحجاج

البلاد ــ مكة المكرمة

سخر مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة التقنيات الذكية لتسهيل أعماله المقدمة لضيوف الرحمن وذلك ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1445هـ، في إرشاد وإيصال حافلات الحجيج لمساكنهم بالعاصمة المقدسة.

وأوضح نائب مدير عام المركز ياسر كردي أن المركز يعمل على استقبال وإيصال الحافلات باستخدام التقنيات الذكية من خلال منصة “أرشدني” التي تتم إدارتها ومتابعة أعمالها من خلال غرفة المتابعة والتحكم التابعة للمركز، مضيفًا أن المنصة تعمل بشكل مباشر مع أنظمة المسار الإلكتروني للحجاج التي تحتوي على جميع المعلومات الخاصة للرحلات التي تساعد المرشد لتقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، وإيصالهم للسكن مع إمكانية التواصل مع الجهات ذات العلاقة أثناء الرحلة لضمان وصولها للوجهة المطلوبة في الوقت المحدد والتواصل المباشر في حالات الطوارئ – لا سمح الله.

وأفاد أن المنصة تحتوي على شاشات لمراقبة خط سير الرحلات بشكل مباشر، ومتابعتها لحظة بلحظة من مركز التحكم والمتابعة في مركز إرشاد الحافلات، لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكد من إيصال الحافلة لمقر السكن، وإنهاء الرحلة ليتم بعد ذلك تحديد مواقع المرشدين وإعادتهم لمقر العمل، مشيرًا إلى أن منصة “أرشدني” تتيح أيضاً استقبال البلاغات وتوجيه الفرق الميدانية لمعالجتها، واستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالحافلات، وتوزيع المرشدين وتوجيههم حسب الخطط المعدة لكل رحلة، بالإضافة إلى متابعة المرشدين وتقييم أعمالهم بصورة لحظية؛ وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يُذكر أن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة يعمل تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، بمشاركة النقابة العامة للسيارات، وإشراف من وزارة الحج والعمرة قد أهّل ودرب في موسم حج هذا العام 1445هـ، أكثر من 1300 مرشد مزودين بعدد 1300 جهاز ذكي لتسهيل عملية إيصال حافلات الحجاج لحظة وصولهم بمركز الاستقبال بالنوارية وحتى الوصول لمقر سكن الحجيج.