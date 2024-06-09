“أرامكو” تعلن عن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح

الظهران : البلاد

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، أنه وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم، والذي تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة بتاريخ 9 يونيو 2024م، حيث تمتلك فئات من الجمهور أسهمًا في الشركة وهم؛ المستثمرين من المؤسسات الدولية بحوالي 0.73% من الأسهم المُصدرة، والمستثمرين من المؤسسات المحلية بحوالي 0.89% من الأسهم المُصدرة، والأفراد بحوالي 0.76% من الأسهم المُصدرة، وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.

ويشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي، أو الطرح، أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي، ويشمل المستثمرون الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي، أو الطرح، أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

وأوضحت أرامكو أن ملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل؛ الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها، والأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، و 163.758.663 سهمًا مملوكة كأسهم خزينة.