أثر التعليم في النمو الاقتصادي

البلاد – الرياض

عقد وفد من مجموعة البنك الدولي حلقة نقاش موسّعة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب, بحضور رئيس الهيئة الدكتور وليد الصالح، ومدير برنامج التنمية البشرية لدول منطقة الخليج بالبنك الدكتور كريس هربست؛ لمناقشة الورقة العلمية المشتركة بين الجهتين التي تبحث أثرَ جودة التعليم والعائد المتوقع على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية, بمشاركة عدد من المتخصصين من الجهات الحكومية المعنية.

وتأتي زيارة فريق مجموعة البنك الدولي لهيئةَ تقويم التعليم والتدريب ، ضمن برنامج التعاون الفني بين الجهتين. وفي أثناء الزيارة عَقَدَ فريقُ البنك عِـدَّةَ اجتماعاتٍ مع المراكز التابعة للهيئة؛ لمناقشة مجالات التعاون الفني والبحثي القائم بين الهيئة والبنك، وأولويات التعاون المستقبلي، وقَدَّمَ فريقُ البنك ورشةَ عملٍ افتراضية، بمشاركة ممثلين من وزارة التعليم، اسْتُعْرِضَت فيها نتائجُ ورقتي مفاهمة أجريتا بالتعاون بين الجهتين، كانت الأولى منهما عن صيغ الاستفادة من بيانات التقويم واسع النطاق لنواتج التعلم في تحسين التعليم، أما الثانية فكانت عن أثر القراءة في التحصيل التعليمي للرياضيات والعلوم.