الرياضة

4 لاعبين يتأهلون إلى اليوم الأخير من منافسات بطولة العالم للبلياردو (9كرات)

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو الحجة / 1445 هـ       8 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

شهدت بطولة العالم للبلياردو (9كرات) يوم أمس الجمعة إسدال الستار على منافسات دور الـ(16)، ودور الـ(8)، وتأهل أربعة لاعبين إلى اليوم الختامي من الحدث الذي تستضيفه المملكة بجدة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9كرات).

وتنتظر المتأهلون الأربعة في ختام منافسات البطولة التي ستقام اليوم، مواجهات مثيرة وقوية، بعد أن حجز كل منهم بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق من خلال مواجهات قوية، حظيت بمتابعة متميزة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وكان اللاعب الفيليبيني يوهان شوا قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الصيني دانغ جين هو في منافسات دور الـ(8)، فيما تأهل منافسه في دور الأربعة اللاعب الألباني إيكلينت كاسي بعد أن كسب خصمه الفيليبيني جيفري إيغناسيو.

 

أما البطاقة الثالثة في الدور نصف النهائي، فقد ذهبت إلى البولندي فوجيتش سيفتشوك بعد فوزه على مواطنه فيكتور زيلينسكي، حيث سيلاقي اليوم نظيره الأميركي فيدور غورست الذي كان قد كسب الفيليبيني أنتون راغا، ليخطف البطاقة الرابعة والأخيرة.

 

وعلى هامش البطولة العالمية الكبرى، اختُتمت أمس أيضاً منافسات بطولة السعودية لناشئي البلياردو بنهائي مثير، جمع الألماني فيليكس فوغل بمواجهة الأوكراني إيفان رودينكو، حيث قدّم اللاعبان الشابان أداءً واعداً وأظهرا مهارات متميزة، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الألماني فوغل، ويتوّج بلقب البطولة.

 

وشهدت منافسات البطولة وصول أكثر من لاعب سعودي إلى الأدوار النهائية، حيث وصل فارس المدن إلى الدور نصف النهائي قبل أن يخسر أمام الألماني فيليكس فوغل “المتوّج باللقب”، فيما وصل عدنان علي إلى دور الـ(8) قبل أن يخسر أمام الأوكراني إيفان رودينكو “صاحب المركز الثاني” في البطولة.

الجدير ذكره أن بطولة العالم للبلياردو (9كرات) التي تختتم منافساتها اليوم، تعد النسخة الأولى من (10) نسخ تستضيفها المملكة، ومن المنتظر أن يشهد اليوم السبت حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا لمحبي رياضة البلياردو من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بمنافساتها القوية قبل إعلان بطل العالم الجديد في الحدث الأكبر على مستوى هذه الرياضة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *