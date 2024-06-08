4 لاعبين يتأهلون إلى اليوم الأخير من منافسات بطولة العالم للبلياردو (9كرات)

البلاد- جدة
شهدت بطولة العالم للبلياردو (9كرات) يوم أمس الجمعة إسدال الستار على منافسات دور الـ(16)، ودور الـ(8)، وتأهل أربعة لاعبين إلى اليوم الختامي من الحدث الذي تستضيفه المملكة بجدة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9كرات).
وتنتظر المتأهلون الأربعة في ختام منافسات البطولة التي ستقام اليوم، مواجهات مثيرة وقوية، بعد أن حجز كل منهم بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق من خلال مواجهات قوية، حظيت بمتابعة متميزة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وكان اللاعب الفيليبيني يوهان شوا قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الصيني دانغ جين هو في منافسات دور الـ(8)، فيما تأهل منافسه في دور الأربعة اللاعب الألباني إيكلينت كاسي بعد أن كسب خصمه الفيليبيني جيفري إيغناسيو.
أما البطاقة الثالثة في الدور نصف النهائي، فقد ذهبت إلى البولندي فوجيتش سيفتشوك بعد فوزه على مواطنه فيكتور زيلينسكي، حيث سيلاقي اليوم نظيره الأميركي فيدور غورست الذي كان قد كسب الفيليبيني أنتون راغا، ليخطف البطاقة الرابعة والأخيرة.