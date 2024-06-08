الأولى 100 ألف زائر في اختتام الكرنفال الأسطوري لحفل القادسية

الدمام-البلاد

أسدل الستار أمس الجمعة، على الكرنفال الأسطوري لحفل نادي القادسية، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو)، بحضور جماهيري غفير، تجاوز 100 ألف زائر، وعدد كبير من مسؤولي الرياضة السعودية ورؤساء الأندية في المملكة. ونظم نادي القادسية مهرجانًا ضخمًا غير مسبوق لأهالي الخبر، والمنطقة الشرقية، يعد الأول من نوعه بين الأندية السعودية، وذلك على امتداد مساحة تزيد عن 14.000م2، إلى جانب الواجهة البحرية بكورنيش الخبر (برج المياه) و(ميدان التوحيد) والتي شهدت انطلاقة أولى الفعاليات عبر فقرات موسيقية متنوعة (DJ)، ومسيرة لنجوم القادسية عبر ثلاث حافلات مكشوفة للفريق الأول لكرة القدم وآخر لأبطال الرياضات المتعددة، ومثله للرياضات النسائية، صاحبها ألعابًا نارية وعروض درونز وليزر أضاءت وزيّنت سماء الخبر، التي شهدت عدة لوحات فنية أبرزها الكشف عن الهوية الجديدة لشعار نادي القادسية التي تأتي في ظل النهضة والنقلة النوعية التي يشهدها القطاع الرياضي، والذي يشهد تحولًا كبيرًا وتطورًا غير مسبوق؛ بفضل القيادة الرشيدة -أيدها الله. ويأتي شعار القادسية الجديد “QAD” بتفاصيل تعبر عن انطلاقة رؤية النادي الجديدة بإلهام يتخطى الحدود، ونبض مجتمع، وطموح لاسقف له، ممثلاً بهوية محافظة الخبر. فيما شهدت فعاليات الخميس حفلًا غنائيًا أحياه كل من ماجد المهندس وأميمة طالب وني يو، استمر حتى وقت متأخر من الليل، حيث أدى المهندس أشهر وصلاته الغنائية، وسط سعادة كبيرة من الحضور الذين تفاعلوا معه، إلى جانب أميمة طالب التي فاجئت الجمهور بأغنية القادسية الجديدة (نادي الأمجاد) التي لاقت أصداء واستحسان الحضور. وحرص عدد من نجوم الكرة العالمية، على الحضور إلى الخبر، والتواجد في حفل القادسية، في مقدمتهم النجم الإيطالي باولو مالديني، ومواطنه اندريا بيرلو، والبرازيلي روبرتو كارلوس. كما تواجد عدد من أساطير الكرة السعودية، في طليعتهم ماجد عبدالله، ومحمد عبدالجواد، ويوسف الثنيان، ومحمد نور ومحمد الدعيع. وكان مسرح الاحتفالات مختلفًا في اليوم الثالث الختامي، حيث ضم كثيرا من المؤثرين والمتنافسين بنهائيات الألعاب الإلكترونية والسيرك العالمي وأجواء الضحك مع (الستاند أب الكوميدي). وحظيت الفعاليات الترفيهية بإعجاب كبير من الزوار حيث تربعت في أرجائها العديد من الأسواق والمتاجر والمطاعم والمقاهي. كما تم إعداد فقرة لفنون كرة القدم ومهاراتها وكؤوسها وإنجازتها، خلال حفل القادسية، وهي الفعالية التي شارك فيها الأطفال. كما تم إقامة فعالية الطهي وفنونه، الأمر الذي شارك فيه السيدات وعبروا خلاله عن سعادتهن الكبيرة. ويهدف القادسية من خلال الحفل إلى تسليط الضوء على تاريخ النادي العريق، وإبراز إنجازاته، وتعزيز جماهيريته والاحتفال مع مشجعيه ومنسوبيه وشركائه في أجواء عائلية ممتعة وشيقة، وإعادة ارتباط أهالي الخبر بناديهم. ويتزامن حفل القادسية مع ختام موسم 2024م الذي حقق فيه القادسية العديد من الإنجازات على مستوى الرياضات الجماعية والفردية.