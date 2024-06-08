يزيد الراجحي بطلًا لرالي الأرجنتين

فاز البطل العالمي السعودي يزيد الراجحي بلقب النسخة الثانية من رالي ديسافيو روتا 40 الأرجنتيني لموسم 2024، الذي شكَّل الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـ W2RC. وأصبح يزيد الراجحي أول سائق سعودي وثالث سائق غير أرجنتيني يحقق الفوز في الأراضي الأرجنتينية منذ عام 2010 على متن سيارة تويوتا هايلوكس.
وحسم الراجحي المركز الأول لصالحه رفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك بفارق 13 ثانية عن أقرب ملاحقيه.
وكتب الراجحي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “الحمد لله، خلصت اليوم بالمركز الأول في بطولة العالم على الأراضي الأرجنتينية على متن سيارة تويوتا هايلكس، وبذلك أكون أول سعودي يفوز بهذا الرالي، وأشكر الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م