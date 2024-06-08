وصول الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين

مكة المكرمة : البلاد

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية “أشرقت ” ممثلة بذراعها “رحلات ومنافع ” أمس الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج

ونظمت الشركة حفل استقبال جرى خلاله تقديم سقيا ماء زمزم والهدايا والورود والقهوة السعودية والعبارات الترحيبية, حيث بلغ الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين ٨٥٠ حاجاً من أصل ٨٠٠٠ حاج سيؤدون فريضة الحج لهذا العام

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رحلات ومنافع أحمد تمار أن الشركة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق توجيهات المملكة للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.