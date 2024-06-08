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وصول الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو الحجة / 1445 هـ       8 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية “أشرقت ” ممثلة بذراعها “رحلات ومنافع ” أمس الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج

 ونظمت الشركة حفل استقبال جرى خلاله تقديم سقيا ماء زمزم والهدايا والورود والقهوة السعودية والعبارات الترحيبية, حيث بلغ الفوج الأول من حجاج دولة فلسطين ٨٥٠ حاجاً من أصل ٨٠٠٠ حاج سيؤدون فريضة الحج لهذا العام

 وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رحلات ومنافع أحمد تمار أن الشركة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق توجيهات المملكة للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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