نادٍ إسباني يفاوض نجم النصر في الميركاتو الحالي

ذكرت وسائل إعلام صادرة السبت أن المدافع الإسباني إيمريك لابورت على مقربة من مغادرة أسوار النصر في الميركاتو الصيفي الحالي 2024.

حسب سكاي سبورتس، يتفاوض نادي أتلتيكو بلباو الإسباني لاستعادة اللاعب من جديد،حيث ترعرع لابورت في أكاديميته وفريق شبابه.

وزعم المصدر أن النصر وافق على رحيل لابورت مقابل مبلغ لا يقل عن 15 مليون يورو، علمًا بأن العالمي اشتراه من مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل 27 مليون يورو.

بعد موسم واحد فقط قضاه في جنبات دوري روشن، يبدو أن لابورت والنصر قد اتفقا على رحيل اللاعب، وعلى الأغلب سيعود إلى أتلتيك بلباو.