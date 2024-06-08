الرياضة

نادٍ إسباني يفاوض نجم النصر في الميركاتو الحالي

محمد ابو الوفاaccess_time2 / ذو الحجة / 1445 هـ       8 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

ذكرت وسائل إعلام صادرة السبت أن المدافع الإسباني إيمريك لابورت على مقربة من مغادرة أسوار النصر في الميركاتو الصيفي الحالي 2024.

 

حسب سكاي سبورتس، يتفاوض نادي أتلتيكو بلباو الإسباني لاستعادة اللاعب من جديد،حيث ترعرع لابورت في أكاديميته وفريق شبابه.

 

وزعم المصدر أن النصر وافق على رحيل لابورت مقابل مبلغ لا يقل عن 15 مليون يورو، علمًا بأن العالمي اشتراه من مانشستر سيتي صيف 2023 مقابل 27 مليون يورو.

 

بعد موسم واحد فقط قضاه في جنبات دوري روشن، يبدو أن لابورت والنصر قد اتفقا على رحيل اللاعب، وعلى الأغلب سيعود إلى أتلتيك بلباو.

 

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