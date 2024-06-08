الرياضة قميص النصر يخطف الأنظار في ودية البرتغال وكرواتيا

البلاد- جدة خطف مشجع برتغالي بقميص النصر الأنظار إليه خلال ودية المنتخب البرتغالي أمام نظيره الكرواتي، ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق يورو 2024 بألمانيا. وظهر المشجع البرتغالي يرتدي قميص النجم كريستيانو رونالدو مع النصر ويحفزه قبل يورو 2024 بعبارات تضمنها اللافتة التي رفعها. وتداولت جماهير النصر بقوة صورة المشجع البرتغالي بقميص “العالمي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يشارك رونالدو خلال مباراة البرتغال وكرواتيا؛ بسبب وصوله قبل 24 ساعة إلى معسكر منتخب “الملاحين”. وكان المنتخب الكرواتي قد تفوق على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف.