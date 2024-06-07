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20 محطة لقياس جودة الهواء في أماكن تواجد الحجاج

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو الحجة / 1445 هـ       7 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن أدواره “قبل وأثناء وبعد” موسم الحج 1445، التي تتضمن متابعة مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، ومشاركة تلك المعلومات مع كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وتوفير تجربة حج مريحة للحجاج.

 وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن محطات قياس جودة الهواء تعمل على مدار الساعة ويتم قياس مؤشرات خمس عناصر رئيسية لمكونات الهواء كل خمس دقائق، وأن تلك الأرقام تذهب مباشرة لمحطة الرصد المركزية، يعمل على تحليلها عدد من الكفاءات الوطنية ويصدر عنها تقارير يومية وتزود بها لجنة الحج، ويتم الاستجابة السريعة من اللجان الميدانية واتخاذ القرارات المناسبة عند ملاحظة تجاوزات عالية لضمان سلامة الحجاج.

 وبين المطرفي أن الرقابة الفورية على الأوساط البيئية ومن ضمنها مراقبة جودة الهواء تتم وفق اختيار مواقع تواجد الحجاج وخلال رحلتهم، حيث تم توفير 20 محطة رصد جودة هواء، 15 ثابتة و5 متحركة في مكة والمدينة المنورة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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