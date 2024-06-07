الرياضة منتخب فلسطين إلى كأس آسيا 2027

البلاد- جدة تأهل المنتخب الفلسطيني إلى نهائيات كأس آسيا 2027 وبلغ المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بتعادله دون أهداف أمام نظيره اللبناني في قطر ضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة التاسعة في التصفيات الآسيوية المشتركة. وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أمس الخميس أيضًا فوز أستراليا على بنجلاديش 2-صفر في دكا. وحافظ منتخب أستراليا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات مقابل ثماني نقاط لفلسطين وثلاث للبنان ونقطة لبنجلاديش؛ لتضمن أستراليا وفلسطين التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم والحصول على بطاقتي التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية. وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة في 11 يونيو، إذ تلتقي أستراليا مع فلسطين في بيرث ولبنان مع بنجلاديش في دكا.