المحليات

شاهد.. ضبط (4) مخالفين لنظام البيئة لاقتنائهم وعرضهم كائنات فطرية بالرياض

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو الحجة / 1445 هـ       7 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على (3) مقيمين من الجنسيات السورية والعراقية والبنجلاديشية ومواطن، مخالفين لنظام البيئة لاقتنائهم وعرضهم (179) كائنًا فطريًا، منها كائنات مفترسة ومهددة بالانقراض في منطقة الرياض، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

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 وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو غرامة تصل إلى (30) مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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