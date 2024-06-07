المحليات

جهود إنسانية وإرشادية لخدمة الزائرات في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو الحجة / 1445 هـ       7 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة جهوده لتعزيز وتوفير بيئة آمنة لضيوف الرحمن زوار مدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خلال موسم الحج هذا العام.

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 وتشمل أعمال الكوادر الميدانية لفرع الوزارة، مهام توجيه المصليات الزائرات وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه في الجوامع الكبرى والمساجد التاريخية التي يرتادها الزوار من خلال جهود منسوبات المراقبة والأمن والسلامة في تنظيم الحشود ومتابعة دخول وخروج المصليات، إضافة إلى تهيئة أجواء الراحة والطمأنينة خلال أوقات الصلاة، والحفاظ على انسيابية الحركة داخلها، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة من الزائرات، وتسهيل وصولهم إلى الأماكن المخصصة للصلاة، بما يثري تجربة الحجاج الدينية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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