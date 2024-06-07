النائب العام يفتتح نيابة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : واس

افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، مكتب النيابة العامة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بحضور رئيس نيابة المنطقة فهد بن عبدالعزيز الماجد.

وتهدف هذه النيابة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجزائية التي قد تحدث في المطار، والتحقق من الضمانات النظامية حيال مباشرة القضايا، وتمتع المتهمين بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً؛ عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضايا وفق النظام.

من جهة أخرى، تجول معالي النائب العام في المطار، وأشاد بالتطور الذي تشهده منظومة النقل في المملكة لا سيما النقل الجوي، وما تقوم به هيئة الطيران المدني من جهود ملموسة، وتعاون مؤسسي مع كافة القطاعات، وتسخير كافة الإمكانات والكوادر البشرية؛ للرفع من كفاءة المطارات، وتحسين جودة العمل الإجرائي فيها، للوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين من الحجاج والمعتمرين.

يذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة، وتضم كوادر من المؤهلين ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة، وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تطبيق الحقوق والضمانات المقررة نظاماً.