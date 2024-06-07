الحقيل يدشّن حملة “جودك يلبي” عبر منصة جود الإسكان

الرياض : البلاد

دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم حملة “جودك يلبي” عبر منصة جود الإسكان الهادفة لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة، وذلك امتداداً لأهداف حملتها السابقة في شهر رمضان المبارك “جود المناطق” التي حققت أكثر من 4,939 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في كافة مناطق المملكة.

وأعرب معاليه عن شكره للداعمين والمساهمين لمنصة جود الإسكان وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – مشيراً أن حملة “جودك يلبي” تأتي تأكيداً لدور مؤسسة سكن ومنصة جود الإسكان في تقديم دور ريادي في قطاع الإسكان التنموي وتوفير حلول سكنية مستدامة تسهم في تمكين الأسر الأشد حاجة على مدار العام وتعزيز العطاء السكني.

من جانبه بين الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” عبدالعزيز بن صالح الكريديس أن المؤسسة تعمل على تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة نسبة تملك المواطنين للمسكن ورفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

وأوضح الكريديس أن حملة “جودك يلبي” تهدف إلى توفير 1000 وحدة سكنية خلال موسم الحج عبر الإسهامات المجتمعية التي يقدمها كافة فئات المجتمع من الأفراد وكبار المانحين والشركاء.

يُذكر أن منصة جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفق آلية محكومة تضمن إيصال الإسهامات المجتمعية في الإسكان التنموي إلى مستحقيها.