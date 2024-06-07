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“التخصصات الصحية” تطلق برنامج ” أساسيات التطوع في الحج ” للممارسين الصحيين

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو الحجة / 1445 هـ       7 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالشراكة مع منصة التطوع الصحي وهيئة الهلال الأحمر السعودي، برنامج ” أساسيات التطوع في الحج ” للممارسين الصحيين، وذلك من خلال منصة التعلم الرقمي التابعة للهيئة.

 ويهدف البرنامج إلى رفع الجاهزية لدى الممارسين الصحيين لتقديم الخدمات الصحية خلال موسم الحج، من خلال تزويدهم بالمعرفة الأساسية للنظام الصحي في موسم الحج، والرؤى العملية اللازمة لضمان سلامة وراحة الحجاج.

 وأوضحت الهيئة أن البرنامج يسعى إلى تقديم المعلومات والمهارات اللازمة للممارس الصحي ليوظِّفَها توظيفًا سليمًا في توفير رعاية صحية مثلى تتمحور حول تجربة المرضى وسلامتهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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