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وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1445 هـ       6 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

 أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس المنتخب وزير الدفاع لدى جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

 وفي بداية الاتصال، هنّأ سمو وزير الدفاع فخامته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية إندونيسيا، متمنيًا لفخامته التوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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