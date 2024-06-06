نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً لاستعرض جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال موسم الحج

جدة : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم , اجتماعًا، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وعدد من قيادات المنظومة.

واستعرض الاجتماع جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية وجاهزية قطاعاتها البرية والبحرية والجوية والسككية لموسم حج العام الحالي 1445هـ، حيث خصصت المنظومة أكثر من (7,700) رحلة جوية، إضافة لاستقبال قرابة 6 آلاف حاجٍ عبر ميناء جدة الإسلامي، كما وفرت الخدمات والسبل كافة لضيوف الرحمن لتيسير تنقلهم منذ وصولهم للمملكة وحتى مغادرتهم أوطانهم سالمين غانمين.

كما ناقش الاجتماع دور منظومة النقل ضمن الجهات الممكنة والمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن والتي تعمل على توفير جميع وسائل النقل البرية والجوية والبحرية والسككية، وتهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت في منتصف عام 2021 لتمكين العديد من القطاعات وتحقيق مستهدفاتها، متضمنة “برنامج ضيوف الرحمن” وتحقيق مستهدفات الحج والعمرة، حيث يتحقق ذلك من خلال توفر شبكة طرق على مستوى عالٍ بالإضافة لتهيئة المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية وتوفير أنماط نقل متعددة.

وتضمنت خطة استعدادات منظومة النقل التي سخر لتنفيذها 47 ألف كادرٍ بشري، تهيئة 6 مطارات لاستقبال ضيوف الرحمن و 4 ناقلات جوية وطنية مساهمة في نقل الحجاج، كما هيأت صالات متخصصة لاستقبال المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” والقادمين من 7 دول، إضافة إلى توفير (150) طائرة لنقل الحجاج و 5 آلاف رحلة جوية تتضمن مليون مقعد.

وقدمت المنظومة عددًا من المبادرات والخدمات الجديدة لموسم الحج شملت: مبادرة “تطبيق أجرة”، وانسياب (طائرات بدون طيار لقياس انسيابية الحركة المرورية لنقل الحجاج)، والنظارة الافتراضية، و”حاج بلا أمتعة”، و “لكل حاج عبوة زمزم”، وطريق الهدي والأضاحي، و تطوير تذاكر (سوار) قطار المشاعر المقدسة من خلال توفير تطبيق على الهواتف الذكية للتنبيه بمواعيد الرحلات، كما وفرت المنظومة (5400) سيارة أجرة في منطقتي مكة والمدينة، و (27,600) حافلة لنقل ضيوف الرحمن.

وتضمن العرض الذي قدمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال الاجتماع أبرز أعمال الصيانة والتنفيذ على الطرق التي تخدم الحجاج، ورفع جاهزية الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة من المنافذ البرية، إضافة إلى مشاريع الطرق الجديدة منها افتتاح جزء من طريق جدة مكة المباشر بطول 50 (كم)، لتسهيل انتقال ضيوف الرحمن وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة واختصار معدل الرحلة.

بدورها تقدم مؤسسة البريد السعودي لحجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الحالي عدة خدمات منها: (الناشر التجاري، البريد الرسمي، طرود ضيوف الرحمن، حج بلا حقيبة، سندات الهدي والأضاحي).

من جهته، قدّم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على دعم سموه ومتابعته لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وحرصه الدائم على سلامة وأمن الحجاج.