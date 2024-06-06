موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

جدة : البلاد

حددت وزارة الموارد البشرية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “إجازة عيد الأضحى أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 09/ 12/ 1445هـ | 15/ 06/ 2024م مع مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل”.

وكانت المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الجمعة 1/ 12/ 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع من شهر يونية ـ حزيران 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9/ 12/ 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للخامس عشر من شهر يونية ـ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.