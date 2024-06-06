مراكز معالجة وتدوير نفايات السفن

الرياض – البلاد

أعلنت مجموعة “سرك” ـ الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ـ، توقيع مذكرة تفاهم في أثينا مع شركة (HEC) اليونانية، تحت رعاية معالي رئيس مجلس إدارة شركة “سرك” المهندس خالد السالم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار ، وذلك في إطار التزام المجموعة يتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة.

وقام بالتوقيع على المذكرة ، بحسب “واس” ، كل من الرئيس التنفيذي لشركة “سرك” المهندس زياد الشيحة، ورئيس مجلس إدارة شركة HEC ديمترس ميلساندس، وذلك في معرض “بوسيدونيا للشحن الدولي والخدمات البحرية 2024” المقام في أثينا.

وتستهدف مذكرة التفاهم خلق شراكة لإنشاء مراكز معالجة بيئية لتقديم خدمات إعادة التدوير للسفن في المملكة، وإنشاء مرافق لمعالجة النفايات الصناعية، مع تحديد وتقييم المواقع الإستراتيجية لمرافق معالجة النفايات الصناعية بشكل مشترك، وإجراء دراسات وأبحاث مشتركة لتحسين استخدام الموارد، وضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح والمعايير البيئية المعمول بها في المملكة.