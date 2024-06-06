مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج

جدة : البلاد

رأس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مقر الأمن العام بمحافظة جدة، اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.

ونقل معاليه في مستهل الاجتماع، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين.

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إلى جانب مناقشة الخطط الوقائية التي تضمن توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.