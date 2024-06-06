مدارس مسك تحتفي بتخريج طلاب مركز “أثير”

الرياض : البلاد

احتفت مدارس مسك أمس، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وأكاديمية طويق؛ بتخريج أكثر من 200 طالب وطالبة من مركز الثورة الصناعية الرابعة “أثير” عملوا على أكثر من 180 مشروعاً برمجياً حصلوا من خلالها على أكثر من 700 شهادة احترافية لبرامج تدريبية أقيمت بالشراكة مع كبرى الجهات التقنية العالمية مثل: Meta, Unity, IBM, CompTIA وغيرهم من الجهات، وأكثر من 15 ميدالية نظير تميزهم، بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعدد من أصحاب المعالي وأعضاء مجلس إدارة مدارس مسك، وذلك بمقر أرض الفعاليات بمقر سدايا بالرياض.

وبُدئ الحفل بكلمة ألقاها المدير العام لمدارس مسك الدكتور ستيفن سومر، تطرق فيها إلى الدور المهم الذي تلعبه التقنية والذكاء الاصطناعي في مجال التعليم من خلال تمكين الطلاب بالتطوّرات التقنية والمهارات اللازمة في مرحلة مبكرة، مشيداً بإستراتيجية التعلم التي يتبناها مركز أثير؛ التي تُمكّن القدرات الوطنية من بناء وتطوير العديد من الحلول المبتكرة والواعدة باستخدام أحدث الوسائل التقنية.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز بن أحمد الحمادي، الإنجازات التي حققها طلاب مركز أثير؛ بحصولهم على أكثر من (700 شهادة احترافية) من خلال أكثر من (300 ساعة تدريبية)، وتتويجهم بـ (10 ميداليات ذهبية و 8 جوائز خاصة) بالمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتكنولوجيا “ITEX” الذي أقيم بماليزيا، علاوة على حصدهم (ميداليتين فضيتين) في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي “أذكى”، وتأهل 5 طلاب من مركز أثير للمراحل النهائية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع”، مبينًا اكتسابهم للعديد من القدرات والمهارات التقنية التي تؤهلهم لصناعة حلول مبتكرة؛ لتمثيل الوطن في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية.

بدور تطرق المشرف العام على قطاع بناء القدرات في سدايا الدكتور أحمد الغامدي، إلى خطط مركز أثير للعام القادم لبناء قدرات طلبة مركز أثير في التقنيات الناشئة، من خلال العديد من البرامج التي ستقدم بالشراكة مع الشركات التقنية العملاقة مثل Microsoft و Meta و Unity ، التي تؤهّلهم للحصول على شهادات احترافية معتمدة من تلك الجهات، كما تحدث عن خطط المركز لتأهيل الطلبة للمشاركة في أبرز المسابقات المحلية والدولية من خلال برامج تأهيل معدة بعناية، تتبنى أفضل الممارسات في تطوير مهارات الناشئين مثل : منهجية Rubric، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لبناء القدرات الوطنية والنهوض بهم في مختلف المجالات.

وتناول الدكتور الغامدي في كلمته مستهدفات مركز أثير العام القادم لتأهيل الموهوبين للمشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) محلياً، وعددًا من المسابقات الدولية مثل الأولمبياد الدولي للروبوت “WRO”، ومسابقتي “ISEF” و “ITEX” العالميتين.

من جهته، أشاد مدير برامج السياسات العامة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا بشركة Meta، جولان عبدالخالق؛ بجهود مركز أثير في إقامة البرامج الاحترافية بالشراكة مع Meta، التي تُقام للطلبة الناشئين لأول مرة على مستوى العالم؛ بما يؤكد حرص المركز على تطوير وتمكين قدرات الطلبة في كيفية الاستفادة من أحدث التقنيات، وتوظيفها في حلول تقنية مبتكرة؛ تسهم في نمو العديد من المجالات.

من جانبها، أعلنت الأمين نائب الرئيس للتحول الرقمي في Microsoft العربية زينب الأمين؛ عن إطلاق شراكة جديدة بين شركة Microsoft ومركز أثير عبر “برنامج الذكاء الاصطناعي”، الذي سيسهم في تزويد طلاب مركز أثير بأهم المهارات اللازمة في معرفة واستخدام أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة “أثير” بمدارس مسك؛ يهدف إلى بناء جيل من قادة المستقبل من الطلاب والطالبات، من خلال برامج علمية نوعية تزودهم بمختلف المعارف والمهارات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والحديثة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والروبوت والدرونز؛ لتُسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بأن تصبح مدارس مسك من أفضل عشر مدارس في العالم، ويقدم المركز برامجه التدريبية الحضورية والافتراضية للطلاب والطالبات من جميع مراحل التعليم العام؛ وذلك بُغية تطوير الجوانب المعرفية والابتكارية للطلبة، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار لخدمة وطنهم في مختلف القطاعات.