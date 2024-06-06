الإقتصاد

مبيعات التمور في المدينة المنورة تتجاوز 7.7 ملايين ريال خلال الأسبوع الماضي

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1445 هـ       6 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : واس

 كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أن حجم مبيعات السوق المركزي للتمور خلال الأسبوع الماضي بلغ 528,604 كلجم، بقيمةٍ تجاوزت 7,7 ملايين ريال، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية ضبطت خلال الأسبوع الماضي 23 مخالفة تتعلق بجودة وسلامة تخزين منتجات التمور، وغيرها من المخالفات، ومنوهةً باستمرار تنفيذ الجولات الرقابية لمتابعة السوق، وضمان توفر الاشتراطات الفنية والصحية، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة.

navigate_before
navigate_next

 وكثّف فرع الوزارة أعماله الميدانية والرقابية، لمتابعة الحالة التشغيلية لسوق التمور المركزي بالمنطقة، تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن، وبداية حصاد تمور الرطب في مزارع المنطقة.

 يُذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، اعتمد هوية بصرية خاصة وموحّدة لصناديق حفظ التمور، إضافة إلى تهيئة مواقع لشركات التعبئة والتغليف داخل سوق التمور المركزي لعرض المبيعات، إلى جانب تشغيل البوابة الغربية لتحسين عملية الدخول، مع تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *