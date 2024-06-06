مبيعات التمور في المدينة المنورة تتجاوز 7.7 ملايين ريال خلال الأسبوع الماضي

المدينة المنورة : واس

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أن حجم مبيعات السوق المركزي للتمور خلال الأسبوع الماضي بلغ 528,604 كلجم، بقيمةٍ تجاوزت 7,7 ملايين ريال، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية ضبطت خلال الأسبوع الماضي 23 مخالفة تتعلق بجودة وسلامة تخزين منتجات التمور، وغيرها من المخالفات، ومنوهةً باستمرار تنفيذ الجولات الرقابية لمتابعة السوق، وضمان توفر الاشتراطات الفنية والصحية، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة.

وكثّف فرع الوزارة أعماله الميدانية والرقابية، لمتابعة الحالة التشغيلية لسوق التمور المركزي بالمنطقة، تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن، وبداية حصاد تمور الرطب في مزارع المنطقة.

يُذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، اعتمد هوية بصرية خاصة وموحّدة لصناديق حفظ التمور، إضافة إلى تهيئة مواقع لشركات التعبئة والتغليف داخل سوق التمور المركزي لعرض المبيعات، إلى جانب تشغيل البوابة الغربية لتحسين عملية الدخول، مع تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة.