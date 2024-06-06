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ماء زمزم المبارك يطفئ عطش زوار المسجد النبوي

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1445 هـ       6 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ المدينة المنورة

يطفئ ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة عطشهم بشرب ماء زمزم المبارك أثناء أدائهم لعبادتهم بالمسجد النبوي، شاكرين الله عز وجل على ما تفضل به عليهم من نعم كثيرة وخدمات متكاملة وميسرة يحتاجون إليها داخل المسجد ومنها حافظات ماء زمزم المنتشرة في كافة ساحات وأروقة وأدوار المسجد النبوي.

ولماء زمزم المبارك فضل عظيم أخبر عنه سيد الأنام الرسول الكريم حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: ” إنها مباركة وإنها طعام طعم” أخرجه مسلم في صحيحه، فهي مباركة وماؤها مبارك كما أن ماء زمزم يعّد من أسباب الشفاء من الأمراض والأسقام فماء زمزم لما شُرب له، كما أن له فضلاً كبيراً وعظيماً في استجابة الدعاء عند شربه كأن يقال “اللهم إني اسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء”.

ووفرت الهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا خلال موسم حج هذا العام 400 طن يومياً وعبوات ماء زمزم مبردة على مدار الساعة والآلاف من الحافظات التي تحافظ على الماء المبارك باردًا، ليتمكن حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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