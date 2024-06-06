رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل سمو وزير الدفاع

الرياض : واس

استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

فيما حمَّل فخامته سمو وزير الدفاع تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، والمساعي المبذولة لدعم السلام، وإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول لحل سياسي شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة، يتوحد به الصف اليمني، وتتحقق به تطلعات شعبه الشقيق.

وأكد سمو وزير الدفاع موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق آمال شعبها الشقيق.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف. فيما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.