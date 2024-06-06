تفعيل مبادرة “توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا”.. إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء التعبدية

البلاد ــ مكة المكرمة

فعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة “توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا”، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج ١٤٤٥هـ، وتقديم الخِدمات الدينية المثلى، وتعزيز مسار الرحلة الإيمانية؛ باستثمار التقنية والتطبيقات الذكية من خلال مسارات إثرائية دينية توعوية طوال موسم الحج، والمشاركة في توزيع المصاحف والهدايا على ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.

وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بعد تدشينه المبادرة في المسجد الحرام,: أن توعية وإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام واجب عظيم، وشرف كبير لرئاسة الشؤون الدينية ومنسوبيها.

ووضعت رئاسة الشؤون الدينية شعار “توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا” كمرتكز محوري لمنطلقات الرئاسة وفق إستراتيجياتها؛ لإثراء تجربة القاصدين دينيًّا، وتهيئة البيئة التعبدية، وتقديم الخِدمات الدينية المثلى بالمسجد الحرام.

وتهدف مبادرة “توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا” التي فعلتها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام ؛ لتوثيق الصلة مع ضيوف الرحمن وتحقيق الأثر الإيجابي لقاصدي المسجد الحرام؛ بحملات يومية وإقامة العديد منها، والتي تهدف لإثراء تجربة القاصدين، مع تقديم الإهداءات لهم، لرسم السرور على محياهم والفرح لمقدمهم، وسعيًا للارتقاء بالخِدمات، وتحقيق ما يعين ضيوف الرحمن على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين دينيًا.