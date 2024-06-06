تطوير التعاون اللوجستي مع المغرب

طنجة – واس

في إطار تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، في الخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين ، قام وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ،بزيارة ميناء طنجة المتوسط في المغرب، واطلع على سير الأعمال في الميناء، ودوره في تسهيل حركة التجارة الدولية ، و مراحل معالجة الحاويات، حيث يشكّل الميناء منصة صناعية ولوجستية مهمة لأكثر من 1200 شركة في مختلف النشاطات، ومنها السيارات والطائرات والمنسوجات، ويعالج سنوياً نحو تسعة ملايين حاوية.

وتجول معاليه في أرجاء الميناء يرافقه المدير العام للسلطة المينائية في ميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، وتابع الخدمات اللوجستية المتميزة المقدمة في الميناء، التي تساعد على تسهيل التجارة العالمية بالنظر إلى موقعه الإستراتيجي.

رافق وزير الصناعة والثروة المعدنية، نائبه لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي الصالح.