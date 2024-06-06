الرياضة “بوليفارد رياض سيتي” و” أريناSEF ” جاهزتان لاستضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض- البلاد

أصبحت منطقة “بوليفارد رياض سيتي” أحد أهم وجهات العالم فيما يتعلق بالأحداث الكبرى في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث أقيمت على أرضها منافسات وفعاليات “موسم الجيمرز” في العامين الماضيين، وتتأهّب الآن للاحتفال بالنسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي تستضيفه المملكة ابتداءً من 4 يوليو القادم. وقبل حوالي شهر من انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تم اليوم الإعلان عن الحزمة الأولى من تذاكر البطولة والتي تتضمّن حضور منافسات ألعاب “ليج أوف ليجندز” (League Of Legends) وموبايل ليجندز: بانج بانج (Mobile Legends: Bang Bang) و “دوتا 2″ (DOTA 2) و”فري فاير” (Free Fire) و “كاونتر سترايك 2” (Counter-Strike 2). وستكون التذاكر متاحة عبر موقع Esports World Cup | webook.com . وتتنوّع فئات التذاكر لتناسب احتياجات جميع زوّار الحدث ومحبّي الألعاب والرياضات الإلكترونية الذين يتطلّعون لمشاهدة فرقهم المفضّلة ومنافسات الألعاب التي يحبونها والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة. وتشتمل فئات التذاكر على التذاكر المنفردة لإحدى الصالات والبطولات وأخرى مخصّصة فقط للنهائيات وأخرى يومية تشمل جميع الصالات، وغيرها من الفئات التي سيتم الكشف عنها لاحقًا. وسيتمكّن زوّار الحدث من رؤية وتجربة “أريناSEF ” (SEF ARENA) التي تم إطلاقها هذا الشهر في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” كمقرّ جديد للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ولتكون مستقبل الرياضات الإلكترونية والموقع الرئيسي لإقامة البطولات المتنوّعة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وستقدّم “أريناSEF ” والمناطق المتنوعة المحيطة بها تجربة غنية ومتنوعة لعشاق ومحبي المجال وجميع الزوار تضم أقوى المنافسات في عالم الرياضات الإلكترونية ومجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية. وتبلغ مساحة “أريناSEF ” حوالي 35 ألف متر مربّع وتضم مبنيين وخمس صالات عالمية المستوى وطاقة استيعابية إجمالية تقارب حوالي 7,500 شخص، ومن المتوقّع أن تكون قبلة أنظار الزائرين وحضور كأس العالم للرياضات الإلكترونية المتوقّع أن يصل عددهم إلى 2.9 مليون زائر من جميع أنحاء العالم طيلة فترة البطولة الممتدة لثماني أسابيع. وبالإضافة إلى “أريناSEF “، سيستمتع الزوّار بالآلاف من الفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تناسب جميع الأعمار وتقدم مزيجًا بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية. وقال فيصل بن حمران الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “يجمع كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجتمع الألعاب الالكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي وناشري الألعاب، بالإضافة إلى زوار الحدث من المملكة ومختلف الدول، ويمنح الجميع في “بوليفارد رياض سيتي” و “أريناSEF ” تجربة استثنائية وفريدة من نوعها تعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية للرياضة والسياحة والترفيه. شهدنا لحظات خاصة خلال ما سبق من أعوام، وكلنا ثقة بأن الفعاليات والأنشطة المتنوعة ضمن الحدث ستنال إعجابهم وتمنحهم ذكريات خاصة ستبقى في ذاكرتهم دائمًا”. وتم بناء بعض المناطق في بوليفارد رياض سيتي خصيصًا لفعاليات وأنشطة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومنها المناطق المخصّصة لتحديات مجتمع الألعاب وعروض الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى منطقة محاكاة السباقات: والتي تُمكّن عشاق السباقات من الحصول على فرصة تجربة السباق عبر أحدث أجهزة المحاكاة والمشاركة في بطولات السباق الأسبوعية التي ينظمها الحدث ليعيشوا تجربة سباق حقيقية.

كما سيضم الحدث العديد من الأنشطة والمناطق لمحبي الرسوم المتحركة لتقدّم لهم مجموعة من الألعاب وعروض الأزياء التنكرية والبرامج التلفزيونية وأنشطة ألعاب الرسوم المتحركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكّن الزوّار من عيش تجربة نخبة المحترفين من خلال منطقة خاصة لمحبّي الرياضات الإلكترونية تقدّم لهم هذه الفرصة وتتوجهم كأبطال لمنافسات الرياضات الإلكترونية. ويشارك في كأس العالم للرياضات الإلكترونية أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والمنظمات الدولية، وبجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار.