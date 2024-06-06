الرئيس جيله استقبل وفد اتحاد الغرف.. المملكة وجيبوتي تعززان العلاقات الاقتصادية والاستثمار

جيبوتي- واس

استقبل فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمقر قصر الرئاسة بالعاصمة جيبوتي ، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعددًا من المستثمرين السعوديين، بعد انتهاء زيارة وفد الأعمال السعودي التي ينظمها الاتحاد.

ورحب فخامته بالوفد السعودي مبدياً استعداد بلاده لتوفير كل التسهيلات والممكنات للمستثمرين السعوديين، خاصة وأن موقع جيبوتي الإستراتيجي على البحر الأحمر يمثل فرصة نوعية لنفاذ الصادرات السعودية للقارة الأفريقية.

وأوضح الرئيس جيله أن المنطقة اللوجستية السعودية تمثل حقبة جديدة من العلاقة الاقتصادية بين البلدين ومنصة فاعلة لجذب مزيد من المستثمرين لجيبوتي، واعداً بتقديم الدعم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وزيادة حركة الاستيراد والتصدير ونفاذ السلع في ظل القرب الجغرافي لميناء جيبوتي من ميناء جازان.

ونوه فخامته بالاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده بلاده وتطور بنيتها التحتية، لافتاً إلى ثبات سعر صرف العملة الجيبوتية أمام الدولار على مدى 60 عاماً واعتبره دليلًا على متانة وقوة الاقتصاد الجيبوتي.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي:” إن استلام المنطقة اللوجستية السعودية بجيبوتي سيكون بداية لعمل كبير على الأرض وأنه يأتي استكمالًا لجهود الاتحاد الناجحة في تشكيل تحالف للمستثمرين السعوديين”، متناولاً دور مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي الذي تأسس عام 2017 وما يشهده من مرحلة جديدة من التمكين لدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.