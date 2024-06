البريميرليغ يصدر قرارًا رسميًا بشأن اعتماد الفار

صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة لاستمرار العمل بتقنية الفار خلال الموسم الكروي المقبل 2024-2025.



نادي وولفرهامبتون كان قد تقدم بمقترح رسمي في مايو الماضي، للتصويت على إلغاء الفار في المسابقة، بسبب القرارت التحكيمية المثيرة للجدل.



وقال وولفرهامبتون في بيان رسمي آنذاك: إنه حان الوقت لإلغاء العمل بتقنية الفار في الدوري الإنجليزي، بعد 5 مواسم متتالية من الاعتماد عيه.



لكن تصويت أندية الدوري الإنجليزي العشرين، أفضى إلى رفض 19 ناديًا المقترح، فيما كان وولفرهامبتون النادي الوحيد الذي صوت للمقترح.



بالتالي سيستمر العمل بتقنية الفار الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي، حيث يلزم موافقة ثلثي الأندية من أجل تنفيذ المقترحات المقدمة.

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.

There are six areas of focus: https://t.co/Kmb27g2bNH pic.twitter.com/CzSvnvcizW

— Premier League (@premierleague) June 6, 2024