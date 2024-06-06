“الأخضر” يعبر باكستان بثلاثية ويتأهل للمرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2026

البلاد- جدة
حقق المنتخب الوطني السعودي فوزًا مستحقًا على مضيفه المنتخب الباكستاني، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب جناح في إسلام أباد، في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
بتلك النتيجة، يواصل المنتخب السعودي صدارة المجموعة السابعة برصيد 13 نقاط. فيما يتذيل المنتخب الباكستاني المجموعة بلا رصيد.
وقد ضمن الأخضر الصعود إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي ستشهد تواجد 18 منتخبًا سيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات؛ بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث ملحقًا يتأهل منه الفائز إلى الملحق العالمي.
سجل أهداف منتخبنا الوطني، فراس البريكان في الدقيقتين 27، و41 من زمن الشوط الأول، وأضاف اللاعب مصعب الجوير الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 89، بعد تمريرة سحرية خلف الدفاع من عبدالرحمن غريب.
بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.. أخضرنا يكسب باكستان ⚽
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵#الطريق_إلى_كأس_العالم2026#باكستان_السعودية | #SSC pic.twitter.com/GRzYQYKw4D
— SSC (@ssc_sports) June 6, 2024