الرياضة

“الأخضر” يعبر باكستان بثلاثية ويتأهل للمرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1445 هـ       6 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق المنتخب الوطني السعودي فوزًا مستحقًا على مضيفه المنتخب الباكستاني، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب جناح في إسلام أباد، في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

بتلك النتيجة، يواصل المنتخب السعودي صدارة المجموعة السابعة برصيد 13 نقاط. فيما يتذيل المنتخب الباكستاني المجموعة بلا رصيد.

وقد ضمن الأخضر الصعود إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي ستشهد تواجد 18 منتخبًا سيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات؛ بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث ملحقًا يتأهل منه الفائز إلى الملحق العالمي.

سجل أهداف منتخبنا الوطني، فراس البريكان في الدقيقتين 27، و41 من زمن الشوط الأول، وأضاف اللاعب مصعب الجوير الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 89، بعد تمريرة سحرية خلف الدفاع من عبدالرحمن غريب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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